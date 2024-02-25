انخفاض أسعار الأعلاف.. الذرة وفول الصويا

شهدت أسعار عدد من المنتجات انخفاضا في أسعار الأعلاف كالذرة وفول الصويا، وغيرها من المنتجات الأساسية الأخرى، حيث تراجعت أسعار أكثر من 20 سلعة غذائية، اليوم الأحد، ذلك بالتزامن مع الإعلان عن صفقة الاستثمار الكبرى في مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وستمنح مصر 35 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، والتي سيجرى تقسيمهما على دفعتين، الأولى ستتم في أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار أمريكي.

ومع توافر الدولار في الأسواق انخفضت أسعار عدد كبير من السلع في الأسواق، أغلبها منتجات استهلاكية هامة، كان من أبرزها الذرة وفول الصويا وغيرها من المنتجات الأخرى.

انخفاض أسعار الذرة وفول الصويا

- سعر الفول المعبأ يتراوح سعره ما بين 34.5 إلى 64.5 جنيه، بنسبة انخفاض تصل لـ 3.47 جنيه للكيلو.

- سعر الفول المعبأ المجروش نحو 59 جنيها، بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 5.96 جنيه اليوم في الأسواق والمحال التجارية.

- سعر عبوة زيت الذرة أصناف متنوعة الـ1 لتر بنحو 133 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت 2.94 جنيه حسب المنطقة المباع فيها والنوع.

وأكد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، استجابة التجار في المحافظات لانخفاض سعر الذرة وفول الصويا، بعدما تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق بكل المحافظات، إلى جانب توفير التمويل المطلوب للنقد الأجنبي لتلك السلع، خاصة القمح، الزيت، الألبان «البودرة».