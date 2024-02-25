القنوات الناقلة لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين رمضان 2024

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، الخريطة النهائية لمسلسلات رمضان 2024، والتي تشهد تنوعا كبيرا في الماراثون المقبل، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

وأعلنت قناة DMC عرض مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، عبر شاشتها، من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «انتظروا النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ومسلسل بدون سابق إنذار في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc».

دور آسر ياسين فى مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول زوجين يواجهان مشكلة كبيرة تقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد اكتشاف مرض ابنهم بالصدفة وملاحظة الأم والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد لبقع غريبة وتبين الفحوصات إصابته بمرض السرطان وتبدأ رحلتهم في العلاج.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.