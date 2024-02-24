الغردقة تستقبل 35 ألف سائح.. هربوا من برد أوروبا لشواطئ مصر الدافئة

استقبلت مدينة الغردقة 35 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 172 رحلة طيران خلال الساعات القليلة الماضية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة، حيث تشهد المدينة استقرارا في حالة الطقس وتحسن الأحوال الجوية إذ يستمتع السياح بالشمس المشرقة على شواطئ الغردقة.

الغردقة تستقبل 35 ألف سائح

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة استقبلت ما يقرب من 35 ألف سائح من جنسيات أوربية خلال الساعات الماضية حيث توافد السياح على الغردقة مدينة السحر والجمال للاستمتاع بالطقس المعتدل في الغردقة، عكس الأجواء شديدة البرودة في أوروبا.

استقبال السياح في الغردقة

وأكد أبو المجد، أنه يجري استقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ بهدف تنشيط السياحة علي شواطئ الغردقة.

الغردقة أفضل أماكن للسفر

مؤكدا أن الغردقة واجهة مصر السياحية ومقصد سياحي مفضل لدى السياح الأجانب على مستوى العالم، موضحا أن موقع تريب أدفايزر العالمي اختار الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024.