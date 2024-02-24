مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 141 رحلة تقل آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، اليوم السبت، 141 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا، تقل آلاف السائحين، في أعلى معدل وصول للرحلات على مدار الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات.

141 رحلة طيران اليوم

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان 141 رحلة اليوم وهو أعلى معدلات الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 28 ألف سائح

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن رحلات الطيران تقل على متنها قرابة 28 ألف سائح قادمة من مطارات أوروبا من جنسيات مختلفة، على رأسها الألمانية التي تحتل المقدمة، ثم الروسية والتشيكية والبولندية والإيطالية.

توافد السياح على منتجعات البحر الأحمر

وأكد استمرار توافد الآلاف السائحين الأجانب على المنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، رغم الأجواء الشتوية في البلاد، من خلال عشرات رحلات الطيران يوميا.