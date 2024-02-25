بشرى سارة وتأكيد حكومي.. لا عودة لسعر الذهب عند 4000 جنيه مرة أخرى

أحدثت الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بتطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تأثيرا كبيرا على سعر الدولار في السوق الموازية، وأيضا على سعر جرام الذهب والذي انخفض بقيمة كبيرة منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الصفقة، نتيجة قيمة الصفقة والتي قدرت بـ35 مليار دولار، وفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الذهب بعد صفقة رأس الحكمة

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه لا عودة مرة أخرى لـ سعر جرام الذهب عند 4000 جنيه أو أزيد من هذا السعر كما كان عليه منذ أسبوعين، مؤكدا أن كل الآليات التي اتخذتها الحكومة وكان آخرها إتمام أكبر صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة، أدت لاستقرار سوق الذهب المحلية وسد الفجوة بين سعر الذهب محليا وعالميا، نظرا لما ستوفره هذه الصفقة الكبرى من سيولة دولارية للسوق المحلية.

مؤشرات سوق الذهب المحلية

وأكد مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل المؤشرات الحالية في السوق المصرية هي مؤشرات مبشرة بحالة من الاستقرار في السوق مع مزيد من الانخفاضات، مؤكدا أن سعر الذهب غير مرتبط بسعر الدولار في السوق الموازي ولكنه مرتبط بوفرة الدولار وهو ما ستحدثه الصفقة الاستثمارية الكبرى.

هدوء الطلب يحقق مزيدا من الانخفاض

من جانبه قال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن استمرار انخفاض الطلب على الذهب كما هو حاليا، سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والانخفاض في سعر جرام الذهب، موضحا أن الفترة الحالية تعتبر بداية لموجة من الاستقرار الكبير في سوق الذهب المحلية بعد فترة الأسعار الوهمية التي شاهدناها الآونة الأخيرة.

هل الوقت مناسب للبيع أم الشراء؟

ونوه رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بأن استمرار العزوف عن طلب الذهب سيكون عاملا كبيرا في استقرار السوق، فضلا عن الأثر الكبير الناتج من الصفقة بتوفير السيولة الدولارية التي تحتاجها سوق الذهب لمزيد من الاستقرار.

فيما أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين، أن انخفاض السعر غير محفز للبيع، ويُعد البيع خسارة حاليا لمن قدم على بيع مدخراته من الذهب، تخوفا من مزيد من الانخفاض في سعره، قائلا: «فترة جني الأرباح كانت هي الفترة الماضية حينما تخطى سعر الجرام 4 آلاف جنيه، إلا أنه لن يصل لهذا السعر مرة أخرى».

وأكد مستشار وزير التموين، أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يعزز الثقة في الاقتصاد المصري أن سعر جرام الذهب مقرر له أن يستقر عند سعر 2500 جنيه بسبب تقارب السعر العالمي بالمحلي حاليا، مؤكدا أن هدوء المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية يقابله حركة نسبية من اتجاه المستثمرين لشراء السبائك والجنيهات الذهب، إلا أنه في كل الأحوار المؤشرات مريحة للغاية وحقق استقرار في كل أسعار الذهب وجميع السلع الأخرى، وفقا له.

تجدر الإشارة إلى انخفاض سعر جرام الذهب، إذ يسجل سع جرام الذهب عيار 21 حاليا مبلغ 2900 جنيه مقابل سعر 3455 جنيها يوم الخميس الماضي قبل الإعلان عن مشروع رأس الحكمة.