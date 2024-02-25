«نقل النواب» تناقش إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بالغربية

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

بدأت اللجنة، بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن إنشاء منطقة لوجيستية بمدينة المحلة الكبرى.

وقال النائب محمود الشامي: تم الحصول على موافقة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، للاستفادة من مساحة 61 فدانا في شركة النصر للصباغة والتجهيز بعد قرار ضمها لشركة مصر للغزل والنسيج لإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في وسط الدلتا وذلك لتميز الموقع كنقطة وسيطة بين ميناء الدخيلة وميناء دمياط ما يخفف العبء على رصيف ميناء دمياط بعد التطوير.

تعظيم الاستفادة من محاور التنمية

وأيده في ذلك الطلب النائب وحيد قرقر، مؤكدا أن وجود منطقة لوجستية في تلك المنطقة بوسط الدلتا يخدم حركة الإنتاج، ويعظم الاستفادة من محاور التنمية التي قامت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة في شتى القطاعات، ومنها الطرق والكباري.

وأشار إلى أن ذلك المشروع يساعد في حركة التبادل التجاري بين مصر والخارج، ويساعد في زيادة قوة المنتج المصري بالمنافسة العالمية.

وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن هناك مجموعة اجتماعات تنسيقية تتم لدراسة ذلك الأمر، مشيرا إلى أن مكان شركة النصر أفضل مكان للمشروع بالفعل.

وأيده أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والتسيج، بأن المشروع له بعد اقتصادي كبير وسوف يشهد تحولا كبيرا في قطاع الغزل والنسيج.

وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإخطار وزارة المالية بضرورة حضور مندوب رفيع لمناقشة الطلب.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن أوجه صرف وإنفاق الميزانية المخصصة لرفع كفاءة طريق «كفور بلشاي- بسيون» بالغربية.

وأوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن موعد بدء ونهو المشروع وأسباب التأخر في تنفيذه.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن استكمال مسار الطريق الخدمي من أسفل الإقليمي وحتى مدخل عزبة أبو فرج مركز بنها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة القليوبية وبحضور النائب مجدي سيف لمعاينة الموقع.

إنشاء كوبري علوي سيارات على الطريق الزراعي

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم جميل بشأن إنشاء كوبري علوي سيارات على الطريق الزراعي من أمام مدخل قرية سنديون بالقليوبية.

وأوصت اللجنة بإدراج الكوبري بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025.