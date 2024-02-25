القنوات الناقلة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في رمضان 2024
كتب:
ياسمين محمود
09:51 م | الأحد 25 فبراير 2024
بوستر المسلسل
يترقب الجمهور مسلسل أحمد العوضي في الموسم الرمضاني 2024، إذ أعلنت منذ قليل القنوات الناقلة لمسلسل حق عرب في رمضان 2024 عرضه حصريا على شاشتها طوال شهر رمضان.
القنوات الناقلة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في رمضان 2024
مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي يعرض طوال شهر رمضان 2024، حصريا على شبكة قنوات ON، بينما الإعادة على ON drama
أبطال مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.