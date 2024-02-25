«تريكو وخرز وكرتون مقوى».. أحدث صيحات الموضة في الفوانيس

منذ سنوات عديدة بدأت خديجة أبوشادى، من محافظة القاهرة، تعلم «الهاند ميد»، لرغبتها فى رسم السعادة والبهجة على وجوه الجميع، وحينها وجدت العشرينية أن السبيل الأبرز لتحقيق هذا الحلم هو تعلم الحرف اليدوية، لتجد نفسها أمام تجربة جديدة عندما فكرت فى تطوير شكل الفانوس المصرى، وهو التحدى الذى نجحت فيه بشكل كبير.

خلال المرحلة الإعدادية كانت الخطوة الأولى التى وضعت «خديجة» على أول درجات سلم تعلم هذا الفن الشعبى: «كنت بحب أعمل الهدايا للناس بإيدى يكون ليها طابع خاص اللى يشتريها يبقى من جواه حاسس إنها معمولة علشانه مخصوص، وبالفعل بدأت أطور من نفسى وكل شوية أشوف فكرة جديدة أتعلمها وأنفذها لحد ما وصلت للجامعة، وفى المرحلة دى بدأت أكثف إنتاجى وأطور أفكارى».

خلال مرحلة التعليم الجامعى رأت «خديجة» أن الفانوس الخرز يمكن أن يكون تطوراً مهماً فى عالم الفوانيس، نظراً لأن خامته موجودة فى كل البيوت، ويمكن أن يصممه الأطفال بأنفسهم: «الفوانيس الخرز عجبتنى وقررت أنفذها وأطورها كمان، واللى سهل عليّا الموضوع إن الخامات المستخدمة فيها بسيطة، عبارة عن خرز وخيط صنارة ودايرة صوت وضوء ومجهود يدوى».

وعن مميزات الفانوس الخرز تقول «خديجة» إنه من الصعب أن يتفكك بسهولة، حتى وإن حدث يمكن إعادة إصلاحه مرة أخرى بشكل سهل: «الفانوس الخرز بيعيش فترة أطول من الفانوس المصنوع من المعدن أو الخشب، وبشكل عام الأطفال بتبوّظ أى لعبة جديدة تبقى معاها، لكن الخرز لو وقع مش هيتكسر ولو اتفكت غرزة من الغرز بتاعته مابيفقدش شكله ولا بيتفكك كله».

بعد ارتفاع أسعار خامات التصنيع قررت «خديجة» أن تصنع أشكالاً جديدة من الفانوس المصرى، ولكن بخامات بسيطة توجد فى كل بيت ولا تتطلب تكاليف مبالغاً فيها، منها الخرز والكرتون: «لما شُفت الفانوس الخشب لقيت إنه عبارة عن أجزاء منفصلة متركبة فى بعضها متقطعة ومتركبة فجات فى بالى فكرة إنى أجرب أعمله بالكرتون المقوى، وفعلاً بدأت أرسم كل جزء وأقص وأفرغ الأجزاء، بحيث تركب فى بعض وقدرت أعمل نفس الفانوس اللى بالخشب بس بالكرتون».