بدأ العد التنازلي وأيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني 2024، والذي ينتظره الجمهور كل عام، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج رمضان 2024

وأعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني، من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «السنة دي هنشوف النجمة ريهام حجاج بشكل مميز مع كبار النجوم.. مستنيكم مفاجآت في مسلسل صدفة في رمضان شهر الفرحة على شبكة تليفزيون الحياة».

أبطال مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، ميار الغيطي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.