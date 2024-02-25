فـراولة خبيرة في السعادة وتحقيق الثروات

ذكاء فنى وموهبة أخاذة ومجهود مُضنٍ.. عوامل كانت كافية لتضعها فى صدارة المشهد ويشار إليها بالبنان، نجحت أن تحجز لنفسها مكاناً على خريطة الدراما المصرية لسنوات طويلة، منذ أن خطت خطواتها الأولى فى الدراما منذ 24 عاماً وعلى مدار تلك السنوات أصبح اسم نيللى كريم علامة مسجلة على الساحة الفنية.

ومن 19 عملاً تُعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى موسم الدراما الرمضانية 2024، تخوض الفنانة نيللى كريم تحدياً جديداً هذا العام من خلال مسلسل «فراولة»، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهى المرة الأولى التى تشارك فيها فى مسلسل قصير فى موسم رمضانى، ويناقش المسلسل عدداً من القضايا الاجتماعية فى إطار كوميدى لايت، حيث يتطرق إلى وهم العلاج بأحجار الطاقة التى تجلب السعادة والمال، إضافة إلى ظاهرة خبراء الطاقة واستغلالهم لحاجات البشر فى تحقيق مكاسب مادية وشهرة، وهو الطريق الذى تسلكه «فراولة» ابنة حارس العقار، هرباً من الفقر وطمعاً فى الأموال والشهرة.

أحجار الطاقة سبيلها للهروب من الفقر إلى الأموال والشهرة

اختارت الفنانة نيللى كريم المشاركة فى موسم الدرما الرمضانية 2024 بتجربة درامية مختلفة من خلال مسلسل «فراولة»، حيث تُعد المرة الأولى التى تشارك فيها فى الموسم الرمضانى بمسلسل قصير 15 حلقة، كما قررت الخروج من عباءة الأعمال الاجتماعية ودخول عالم الكوميديا بعد فترة طويلة من ابتعادها عن تلك النوعية من الأعمال منذ مسلسل «بـ100 وش» فى رمضان 2020.

ويحمل «فراولة» توقيع المخرج محمد على، وهو التعاون الثانى الذى يجمعه بـ«نيللى» بعد فيلم «بشترى راجل» فى عام 2017، وهو من تأليف الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويضم المسلسل فى بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا بجانب «نيللى»، من بينهم شيماء سيف، جيلان علاء، صدقى صخر، علا رشدى، تونى ماهر، أحمد فهيم، إضافة إلى حجاج عبدالعظيم ولبنى ونس.

«نيللى»: سعيدة بتجربة «الـ15 حلقة» والمسلسل يحث على الطاقة الإيجابية

وقالت «نيللى» إنها سعيدة بخوض تجربة الـ15 حلقة، نظراً لوجود أزمة متعلقة بتسلم حلقات مسلسلات الـ30 حلقة أثناء التصوير، ما يعرّض طاقم العمل لضغط متواصل قد يؤثر على جودته، بحسب قولها، وأضافت «نيللى»، لـ«الوطن»، أن مسلسلها يحث على السعى وراء الطاقة الإيجابية ونبذ السلبية، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه فى دراما رمضان.

«جيلان»: تربطنى صداقة وزمالة مع البطلة

كما عبّرت الفنانة جيلان علاء عن سعادتها بالتعاون مع نيللى كريم للمرة الثانية بعد مسلسل «فاتن أمل حربى» فى موسم رمضان 2022، حيث وصفتها بالشخصية «الحبوبة والمتعاونة»، قائلة: «عملت مع نيللى فى مسلسل (فاتن أمل حربى) منذ عامين تقريباً، وأحببت العمل معها، فهى شخصية متعاونة وظريفة وطيبة وتحب جميع العاملين فى المسلسل وتحرص على مساعدتهم».

وأضافت: «يعتقد البعض أن نيللى ذات شخصية جادة، ولكنها فى الحقيقة كوميدية وفكاهية، بالإضافة إلى أن طقس مسلسل فراولة يختلف عن (فاتن أمل حربى) الذى تطلّب منها التركيز الدائم والجدية فى التعامل مع الشخصية، ولكن الوضع مختلف فى (فراولة)، حيث تبحث طول الوقت عن الكوميديا والإفيه».

وعن طبيعة دورها فى المسلسل، أوضحت جيلان لـ«الوطن»: «أجسد شخصية تجمعها علاقة صداقة وزمالة مع (فراولة) ضمن أحداث المسلسل ومخطوبة لتونى ماهر الذى يعمل معى فى نفس الشركة، وبحكم علاقة الصداقة أوجد مع (فراولة) خلال كل المراحل، وأتوقع أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور، خصوصاً أنه ينتمى لنوعية الأعمال اللايت كوميدى».

«علا»: فكرته مختلفة عن «بـ100 وش»

وتعود علا رشدى للتعاون مع «نيللى» بعد تعاونهما فى مسلسل «بـ100 وش» منذ 4 سنوات، وأكدت «رشدى»، لـ«الوطن»، أن العملين مختلفان على الرغم من تصنيفهما كأعمال كوميدية.

قائلة: «الفكرة الرئيسية للمسلسل مختلفة عن (بـ100 وش)، وهناك عدد من العوامل التى حمستنى للمشاركة فى العمل، بداية من وجود نيللى، إضافة إلى اختلاف دورى عما قدمته من قبل، وكنت أريد خوض تجربة جديدة ومختلفة وجدتها فى (فراولة) الذى يناقش ملفات واقعية بقالب كوميدى».

وقال الفنان تونى ماهر إن المخرج محمد على رشحه للمشاركة فى مسلسل «فراولة»، كما يتعاون مع نيللى كريم للمرة الثانية، وأوضح: «التقيت بها منذ 7 سنوات تقريباً فى إحدى حلقات برنامج SNL بالعربى، وكانت حلقة لطيفة، نيللى على المستوى المهنى هادئة ومتعاونة، فنذاكر معاً ونراجع المشاهد قبل التصوير وأحببت العمل معها».

وعن تفاصيل الدور، قال «ماهر» لـ«الوطن»: «أُعجبت بالشخصية عندما قرأت تفاصيلها فى المرة الأولى، فهو دور مختلف بالنسبة، لى خصوصاً أن بعض صُناع الدراما يضعوننى دائماً فى شخصية (الباد بوى)، ولكنى فى هذا العمل أجسد دور شاب هادئ وطيب، ومعظم مشاهدى تجمعنى بجيلان علاء، وقد سبق أن عملنا معاً فى مسلسل (نصيبى وقسمتك)، وتجمعنا كيمياء جيدة، وبمجرد علمى بوجودها بفريق العمل تواصلت معها لمناقشة مشاهدنا معاً».

ومن جانبه، أكد الفنان صدقى صخر أن مسلسل «فراولة» يُعد من الأعمال الكوميدية المختلفة، ويتوقع أن يحظى بمتابعة جيدة من الجمهور فى موسم دراما رمضان، بخاصة أنه يطرح العديد من القضايا المجتمعية فى شكل كوميدى ساخر.