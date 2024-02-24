كرارة والعوضي وشعبان.. الدراما الشعبية تشعل المنافسة في رمضان 2024

تحظى الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن مساحة كبيرة من اهتمام المشاهدين الدراما، وفي موسم الدراما الرمضانية 2024 يتنافس فيها 4 أعمال من بطولة أبرز النجوم وتحمل توقيع أهم صناع الدراما، بداية من المعلم بطولة مصطفى شعبان وإخراج مرقس عادل، بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وإخراج أحمد نادر جلال، حق عرب بطولة أحمد العوضي وإخراج إسماعيل فاروق بالإضافة محارب بطولة حسن الرداد وإخراج شيرين عادل.

على مدار السنوات الماضية نجح الفنان مصطفى شعبان في التواجد بشكل قوي داخل مساحة الدراما الشعبية، التي خلقت له جماهيرية واسعة، وفي رمضان 2024 يدخل سوق السمك حيث يجسد شخصية تاجر سمك صغير يحاول الصعود إلى القمة التي كان يتواجد عليها والده قبل أن يغدر به أعداءه، وخلال رحلة الصعود يواجه أباطرة السوق بينما يسعى للانتقام من أجل والده.

برومو مسلسل المعلم

أمير كرارة في بيت الرفاعي

بعد «سوق الكانتو» في رمضان 2023، يعود أمير كرارة بتجربة جديدة من خلال بيت الرفاعي، الذي يضم مجموعة واسعة من النجوم من بينهم أحمد رزق وسيد رجب، وتدور الأحداث حول «ياسين» الذى يكتشف أن عائلته تعمل في تجارة الأثار لتبدأ صراعات طاحنة بين أفراد العائلة خاصة بعد وفاة والده الذى كان كبير العائلة.

العوضي يخوض البطولة المنفردة الأولى

يقدم أحمد العوضي تجربته الثالثة في الدراما الشعبية بعد تجريتين ناجحتين «اللي مالوش كبير» و«ضرب نار»، من خلال مسلسل «حق عرب» والذي يعتبر بطولته الأولى المنفردة في الدراما، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول «عرب السويركي» الذى يصبح الذراع الأيمن لـ «المعلم عبد ربه» أكبر معلمي منطقة الجمالية، وهو الأمر الذى يغضب الكثيرين ويدفع للانتقام من «عرب».

حسن الرداد في محارب

ويخرج حسن الرداد من عباءة الكوميديا إلى الدراما الشعبية والأكشن من خلال مسلسل محارب للمخرجة شيرين عادل، ويقدم من خلال الأحداث شخصية «عزيز» الذى تنقلب حياته رأسا على عقب بعد وفاة والده، وتكشف له والدته السر الذي أخفاه والده عن الجميع، وهو أن والده له ورث كبير في الصعيد ولكن في الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضا ثأرا ليجد نفسه في مواجهة صعبة.