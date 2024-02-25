مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: دعوة التاجر لطريق الخير تكون بعدم احتكار السلع

فسر الدكتور عمرو الكمار، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، الحديث النبوي الشريف: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ.

أشخاص يفتحون طرق الخير للناس

وقال مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «في هذا الهدي النبوي الشريف، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس لقسمين، قسم يفتح الخير للناس، وآخرين يفتحون الشر للناس».

واستكمل: «من أهم مفاتيح الخير، الدعوة إلى طرق الخير، لكل من في مكانه فالتاجر عليه أن ييسر على الناس ولا يحتكر السلع، وكذلك الطبيب والمهندس، فكل في مهنته يستطيع أن يكون فعالا للخير».

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.