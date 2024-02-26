مواعيد قداسات صوم يونان بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. تبدأ اليوم

تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية من اليوم الاثنين، صوم يونان، أو كما يعرف أيضا بصوم أهل نينوى، وهو الذي يمتد لمدة 3 أيام تشهد خلالها الكنائس تكثيف القداسات الإلهية والصلوات خلال فترة الصوم، وعلى رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قداسات صوم يونان بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كونها تعد أول كنيسة في إفريقيا، ويرغب أبناء الكنيسة في معرفة مواعيد قداسات الصوم بها للحضور.

14 قداسا في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وبحسب الإعلان الرسمي من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فإن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تشهد 14 قداسا إلهيا بسبب صوم يونان بمعدل 12 قداسا خلال مدة الصوم، بالإضافة إلى قداسين في يوم العيد «الخميس».

مواعيد قداسات الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وتمثلت مواعيد القداسات الإلهية في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية خلال أيام صوم يونان الثلاثة بمعدل 4 قداسات يومية، تبدأ من الاثنين مرورا بالثلاثاء وصولا إلى يوم الأربعاء كالتالي:

- من 9 إلى 12 ظهرا.

- من 12 إلى 2 عصرا.

- من 2 إلى 4 عصرا.

- من 4 إلى 6 مساء.

فيما يقام قداسين خلال العيد، يوم الخميس المقبل يبدأ الأول من 6 إلى 8 صباحا، والثاني من 8 إلى 10 صباحا.