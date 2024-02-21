افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في 5 محافظات.. 10 فروع بالإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في 5 محافظات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، أبرزها الإسكندرية وبني سويف وبنها، إذ تشهد تلك المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ اللحظة الأولى لافتتاحها بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية والغذائية بها مقارنةً بالمحال التجارية والهايبرات، بخصومات تصل إلى نحو 30%، فضلًا عن توافر مختلف أنواع السلع، وياميش رمضان.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في 5 محافظات، وأماكن معارض أهلا رمضان 2024 الإسكندرية، فضلًا عن أسعار معرض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات.

افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 الإسكندرية

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم، افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة بأسعار مخفضة.

وبلغ عدد أماكن معارض أهلا رمضان 2024 الإسكندرية 10 أماكن في مختلف الأحياء، تضمنت مجمعات الأزاريطة، ووهدان، وكمال الجويلي، وجناكليس، والسيوف، وأبو العباس، وأبو طالب، والبيطاش، وبشاير الحير، وسيدي مسعود.

افتتاح معرض أهلا رمضان في بنها

وشهدت محافظة القليوبية اليوم، افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في بنها، والذي شهد تخفيضات كبرى على أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية، إذ تضمن عروض على أغلب الأسعار.

أسعار معارض أهلا رمضان 2024

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 ببنها اليوم، كالتالي:

سعر شيكارة أرز 10 كيلو.. 300 جنيه.

سعر كيلو السكر.. 27 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت 700 مل.. 55 جنيها.

سعر زجاجة زيت لتر.. 75 جنيها.

افتتاح معرض أهلا رمضان في بني سويف

وشهد افتتاح معرض أهلا رمضان في بني سويف، تخفيضات تراوحت بين 15 وحتى 30% على أغلب السلع، إذ تضمنت مختلف الفروع، السلع الأساسية، وياميش رمضان، والبقوليات، إلى جانب المنظفات، ومنتجات الألبان، والمخللات، والعديد من السلع الأخرى.

معرض أهلا رمضان في فيصل

وتنتشر 3 فروع معرض أهلا رمضان في فيصل 2024، وهي كفر المنفي، والصفا والمروة، وشارع سليم، إذ يتم ضخ السلع بصورة يومية، لتلبية كافة احتياجات الأسر المصرية طوال شهر الصيام.

معارض أهلا رمضان 2024 الدقهلية

وتستعد محافظة الدقهلية، لافتتاح فروع معارض أهلا رمضان 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة.

معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض

وينتظر الآلاف موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض، إذ من المقرر أن ينطلق بعد 4 أيام، حيث من المقرر أن يجرى افتتاحه يوم 25 فبراير الجاري، بحسب بيان مجلس الوزراء، على أن يستمر حتى يوم 11 مارس.