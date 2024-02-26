مزار السبع بنات بالبهنسا: قبلة أهالي المنيا في شعبان ورمضان.. ما قصته؟

يُعد مزار السبع بنات في قرية البهنسا، التابعة لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، قِبلة الأهالي في شهري شعبان ورمضان، حيث يجمع بين عبق التاريخ والنفحات الروحانية، ويزخر هذا المزار بحكاياتٍ خالدة، ويعرف بالبقيع الثاني.

تاريخ السبع بنات يعود للعصر الإسلامي

وقال مسئول بمنطقة آثار البهنسا في المنيا، لـ«الوطن»: يعود تاريخ مزار السبع بنات إلى العصر الإسلامي، ويُعتقد أنه يضم رفات سبع نساء مسلمات، حاربن مع الجيش الإسلامي أثناء فتح مصر، وتحكي قصةٌ شهيرة أن هؤلاء النساء كن من عائلة شريفة، فقررن المشاركة في الجهاد ضد الرومان، فارتدين ملابس الرجال، وقاتلن مع الجيش الإسلامي، وحققن انتصارات عديدة.

7 أضرحة متجاورة منها 6 داخل القبة

وأضاف، يتكون مزار السبع بنات من قبة أثرية كبيرة، محاطة بسور حديدي، وتضم القبة سبعة أضرحة، ستة منها داخل القبة، وواحد خارجها، والقبة مبنية من الطوب اللبن، وتغطيها خوذة مدببة، أما الأضرحة فهي مبنية من الحجر، وتغطيها زخارف إسلامية.

ويقول سلطان مراد، من المترددين على البهنسا، إن مزار السبع بنات يحرص العديد من المواطنين على زيارته، خاصة النساء، ومن أبرز الطقوس التي يمارسها الزوار، التدحرج على الرمال المحيطة به، اعتقاداً منهم أن ذلك يساعد على تحقيق الأماني.

وقال رمضان خاطر، أحد الزوار، إن السبع بنات يُعد أحد أهم المزارات الأثرية والروحانية في محافظة المنيا، ويجذب العديد من الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم خاصة في شهري شعبان ورمضان.

ويزداد الإقبال على زيارة مزار السبع بنات بشكلٍ ملحوظ في شهري شعبان ورمضان، حيث يحرص الأهالي على زيارته للتبرك، والتعرف على تاريخه العريق.