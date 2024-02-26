خالد منتصر عن صدور كتابه «خلف خطوط الذاكرة»: شهادة على جيل الآمال المؤجلة

صدر حديثا للدكتور خالد منتصر أحدث كتبه بعنوان «خلف خطوط الذاكرة.. سيرة لجيل الآمال المؤجلة» عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

موضوع كتاب الدكتور خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: الكتاب شهادة على جيل تعرض لمصطلحات يمضغها ويقتاتها كالقات، ويتعامل بها كعملة تداول وهو لا يعرف أنها من عملات أهل الكهف، النكسة، ماهي النكسة، وما هي الهزيمة؟، الدستور، وما هو العقد الاجتماعي؟، الدين، هل نحن خلقنا من أجل خدمة الدين، أم أن الدين خلق لنا، لخدمتنا ولسعادتنا؟، العورة، الخطيئة، الجنس، الأخلاق، الشرف، البكارة، الطهارة.

وأكمل: أيضا يتضمن جانبًا من مرحلة الطفولة ثم والانتقال من المدينة إلى لقرية بسبب سفر الأب، ثم فترة الامتياز في كلية الطب والتكليف وفترة صعود الجماعة الإسلامية في طب قصر العيني في أواخر السبعينات.

جيل كأنه ولد في ضباب

وأوضح: الكتاب ليس مذكرات شخصية بقدر ما هو شهادة على زمن وجيل زمن فرم جيلاً، وجيل شوهه زمن، جيل الآمال المؤجلة والمصطلحات الغائمة المبهمة، جيل كأنه ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، عاش أكثر من ثورة؛ لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا، لم يحدد معنى الثورة.

واختتم: بطل هذا الكتاب يترك نفسه للتيار يطيح به أينما وكيفما شاء، ورقة تستقبل إمضاء التاريخ وتوقيع الأحداث، حاول أن يكون هو القلم والمحبرة ليضع توقيعه وبصمته.