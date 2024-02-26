مدحت صالح يتألق في حفله بمسرح الأوبرا.. والجمهور يشيد بقناة الحياة

قدّم الفنان مدحت صالح، منذ قليل، حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير، إذ تفاعلوا مع جميع الأغاني التي قدمت، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

مدحت صالح يقدم حفلا مختلفا

وقدّم مدحت صالح خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه في فترة التسعينات والألفينات، أبرزها «لحظة شروق الشمس، شبكوا أيديكم، محبتك جنون، بحبك كل ما تطلع الشمس، زي ما هي حبها، حبيبي يا عاشق، يتقال وبحلم على قدي، أنا مش بعيد».

ونقلت شبكة تليفزيون «الحياة»، حفلة مدحت صالح من دار الأوبرا، والذي أشاد بها المتابعون بسبب الانبهار في نقلها.

نفاد تذاكر حفلي مدحت صالح

وكان مدحت صالح، أعلن منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلي دار الأوبرا المصرية إذ شارك جمهوره وحمل عبارة «sould out»، وعلق عليه قائلًا: «حفلتي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 25 و26 فبراير كاملين العدد، بحبكوا».