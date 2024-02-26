محمود فوزي: مخرجات الحوار الاقتصادي ستكون قابلة للتطبيق السريع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّ مخرجات الحوار الاقتصادي خلال الأيام الأربعة المقبلة، ستكون قابلة للتطبيق السريع على الأرض وتم تحديد المشكلات التي سيتم مناقشتها وهي، التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه لابد من حلول سريعة وحقيقية للمشهد مع المتابعة خلال التنفيذ، على مستويين الاقتصاد الكلي تمويلا وتدبيرا وإيرادا والجزئي كمشروعات ووزارات وهيئات معنية.

أولويات الاستثمارات العامة

وتابع: «سنتناول أيضا الإنفاق الاستثماري العام وأولوياته وترشيده متى وأين يكون، ودور الدولة في الاقتصاد لابد من تسليط الضوء عليه وتحديد القطاعات التي لابد من التخارج منها وبدائل تمويل التنمية وكفاءة القطاع المالي في تغطية النفقات الاستثمارية».

وقال: «اخترنا الموضوعات بعناية وسيتم الاستماع لكافة المقترحات من المختصين والخبراء وسيتم مناقشتها وما سيتم التوافق عليه سيتم رفعه لرئيس البلاد ولن يكون هناك حجر على أي رأي وشفافية مع الرأي العام».

وأكد أن الاقتصاد المصري مؤهل للبناء على النجاح الذي تحقق من صفقة رأس الحكمة ونجاحها الحقيقي لابد من استغلاله سريعا لينعكس بالايجاب على الاقتصاد ومن المتصور خلال أقل من 3 أسابيع تصدر القرارات، ومتوقع بيان ختامي يشمل المقترحات على مدار الأيام الأربعة وكذلك بيان يومي للجلسات ويتم رفعها للرئيس السيسي.