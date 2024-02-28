طرق منزلية للتخلص من آلام الرقبة.. «مش هتحس بوجع تاني»

تعد آلام الرقبة، من المشكلات الصحية التي يواجهها العديد من الأشخاص، نتيجة الجلوس الطويل في وضعية خاطئة، وهو ما يؤدي إلى حدوث بعض التشنجات العضلية وآلام المفاصل والعظام، وبسبب فترات العمل الطويلة التي تؤدي إلى الجلوس في مختلف الوضعيات، يتساءلون عن الطرق المنزلية المختلفة لعلاج آلام الرقبة.

قطع الثلج لتقليل الالتهاب

الثلج، من أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من آلام الرقبة، إذ يساعد على تقليل الالتهاب في عضلات الرقبة، فضلًا عن توسيع الأوعية تحت الجلد، مما يتيح تدفق الدم المبرد إلى عضلات الرقبة المؤلمة، ويتم ذلك عن طريق وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة بالألم في الرقبة، أو وضع قطع من الثلج داخل قطعة قماش ووضعها على الرقبة لعدة دقائق، ويمكن تكرار ذلك ما يقرب من 4 مرات في اليوم، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد الشنواني، استشاري أمراض العظام، خلال حديثه لـ«الوطن».

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مضادات للأكسدة، لذلك يعد من أهم الطرق المنزلية التي تساعد على التخلص من آلام الرقبة وتيبسها، وأن تخفف من إجهاد عضلات الرقبة وتقلل من الألم، بحسب ما نشره تقرير بموقع «Emedicinehealth»، ويتم ذلك عن طريق وضع منديل ورقي في خل التفاح ووضعه على منطقة الرقبة وتركه لمدة ساعة ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في اليوم حتى نتخلص من الألم.

الزيوت

وكذلك استخدام زيت النعناع، لما يحتويه من خصائص مضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة آلام العضلات، لذلك نحضر بضع قطرات من زيت النعناع، وأخرى من زيت اللافندر والريحان، وأخيرًا معلقة صغيرة من زيت الزيتون، ويتم خلطهم جيدًا وتدليك الرقبة بهم لعدة دقائق، وتكرارها ما يقرب من مرتين في اليوم.