خريطة مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشة قناة ON

أعلنت قناة on عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

ونكشف خلال السطور التالية أبرز المسلسلات في السباق الرمضاني عبر قناة on:

مسلسل جودر لياسر جلال

وكشفت قناة أون عن عرض مسلسل جودر لياسر جلال على شاشتها طوال شهر رمضان المبارك.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن.

مسلسل مسار إجباري

كما يتم عرض مسلسل مسار إجباري على شاشات قناة أون، ومن بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، وكوكبة من الفنانين، أبرزهم صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، جوري بكر، والعمل من إخراج نادين خان، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوي.

مسلسل بيت الرفاعي لامير كرارة

كما يعرض مسلسل بيت الرفاعي للفنان امير كراره علي شاشة قناة اون شارك في بطولة المسلسل بجانب كرارة عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم

مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

ويجرى عرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي طوال شهر رمضان على شاشة قنوات أون.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على شاشة قنوات أون عقب الإفطار مباشرة.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.

مسلسل مليحة بطولة دياب

كما يعرض أيضا مسلسل مليحة بطولة دياب على قنوات أون من بطولة ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني

مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني يعرض طوال رمضان 2024، حصريا على شبكة قنوات ON، بطولة عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال،