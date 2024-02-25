كرتونة رمضان 2024.. أرخص الأسعار في 5 محلات بمحافظة الفيوم

تتنافس آلاف المحال والهايبرات على توفير كرتونة رمضان 2024، إذ يبحث المواطنون عن أرخص الأسعار في المحال بمحافظة الفيوم للشراء منها، سواء للاستخدام في المنزل نظرًا لاشتمالها على المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها الكثير من المال، أو لتوزيعها على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية.

كرتونة رمضان 2024.. أرخص الأسعار بالفيوم

وتشهد محافظة الفيوم منافسة كبرى بين الهايبرات والسلاسل التجارية الكبرى على توفير أرخص الأسعار في عروض كرتونة رمضان 2024، خصوصًا بعد توافرها في فروع معارض أهلا رمضان، وأماكن مبادرة كلنا واحد، ومنافذ بيع أمان، بأسعار مخفضة وعروض مميزة جعلت الكثيرون يتجهون إليها.

وتأتي أرخص الأسعار لكرتونة رمضان 2024 في محافظة الفيوم، في الأماكن الآتية:

فروع أهلا رمضان 2024: إذ توفر الكثير من العروض على كرتونة رمضان 2024، حيث تبدأ أسعارها من 150 جنيهًا وتصل إلى 220 جنيهًا.

فروع مبادرة كلنا واحد: إذ توفر أحجام ومحتويات مختلفة بأسعار متفاوتة من كرتونة رمضان 2024 حيث شهدت تخفيضات تصل إلى 50% إذ تتراوح أسعارها من 170 وحتى 250 جنيه حسب الحجم والمحتويات.

في مختلف محال كازيون وتبدأ أسعار كرتونة رمضان 2024 من 190 جنيهًا في مختلف الفروع.

في الهايبرات وسلاسل المحال الكبرى: إذ تتراوح أسعارها من 190 وحتى 350 جنيهًا، وفقًا لمحتوياتها وأوزانها.

أسعار كرتونة رمضان 2024

وتوفر جمعية الأورمان كرتونة رمضان 2024 بحجمين لتكفي احتياجات الأسرة خلال شهر لمدة تصل إلى 15 يومًا، إذ بدأت في تعبئتها وتجهيزها منذ انطلاق شهر شعبان تمهيدًا لتوزيعها على الأسر احتياجًا والبسيطة في قرى ونجوع محافظة الفيوم، في شهر رمضان تأتي كالآتي:

سعر كرتونة رمضان 2024 وزن 14 كيلو: 645 جنيها.

سعر كرتونة رمضان 2024 وزن 10 كيلو: 455 جنيها.