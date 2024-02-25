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كرتونة رمضان 2024.. أرخص الأسعار في 5 أماكن بمحافظة الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:13 م | الأحد 25 فبراير 2024
كرتونة رمضان 2024

كرتونة رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الكريم، وتبذل الأجهزة التنفيذية وجهات المجتمع المدني جهودا كبيرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك كرتونة رمضان 2024 بأرخص الأسعار في الغربية.

كرتونة رمضان 2024.. أرخص الأسعار في 5 محلات بمحافظة الغربية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة عملت مبكرا على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى المحافظة، وهناك مبادرات مجتمعية من أجل المشاركة في تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتوفير كرتونة رمضان 2024 تشمل السلع الغذائية الأساسية الخاصة بالشهر الفضيل.

كرتونة رمضان 2024 في الغربية.. أرخص الأسعار في 5 محلات

ويستطيع المواطن الحصول كرتونة رمضان 2024 بأرخص الأسعار في 5 أماكن بمحافظة الغربية، وهي:

- منافذ بيع داخل السلاسل التجارية تشارك في مبادرات تخفيض الأسعار.

- معارض أهلا رمضان 2024 بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية.

- السيارات المتنقلة بالسلع الغذائية بين قرى ومدن المحافظة.

- معارض «معا ضد الغلاء» المنتشرة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

- معارض بيع السلع الغذائية تنظمها الغرفة التجارة بمحافظة الغربية.

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بقلم رفيق محمد ناصف