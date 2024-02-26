«الأرصاد» تحذر من طقس الخميس والجمعة.. ذروة الموجة الحارة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، من طقس نهاية الأسبوع الجاري، إذ يمثل وفقا لتسجيلات وقراءات الطقس ذروة الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية، لارتفاع قيم الحرارة بشكل غير طبيعي خلال هذا الوقت من العام.

طقس الخميس والجمعة

وأضافت غانم في تصريحات لـ«الوطن» أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم وغدا، وتصل إلى ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، إذ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لـ28 درجة، و32 درجة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، و30 درجة على شمال الصعيد، و27 درجة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

نصائح بعدم تخفيف الملابس

وأشارت غانم إلى أن هذه المؤشرات والارتفاعات في درجات الحرارة يرجع سببها إلى الكتل الصحراوية الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، وبداية من السبت المقبل، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتى تصل معدلاتها الطبيعية في طقس نهاية الأسبوع المقبل.

وتابع: «يجب التعامل بحذر مع هذه الموجة الحارة المؤقتة ولا يجب تخفيف الملابس، خاصة للأطفال وكبار السن، حيث أن فصل الشتاء لن ينتهى قبل 20 مارس المقبل، لذا من المتوقع أن نشهد خلال الأسابيع المقبل انخفاضات في قيم درجات الحرارة وأجواء باردة وشديدة البرودة».