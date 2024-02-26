دعاء حسن الخاتمة.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا

حسن الخاتمة من أعظم الغايات التي يتمناها كل مسلم، حتى يلقى ربه على عمل صالح يبشره بالجنة، ولم يتفق الأئمة أو يرد في السنة دعاء حسن الخاتمة تحديدًا، ولكن هناك أدعية مجمعة.

وحسن الخاتمة يراد به توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، إذ لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسان قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيان اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.

علامات حسن الخاتمة:

أوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه من مات في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما، أو في أحد الأيام الفاضلة المباركة، كالموت في يوم مِن شهر رمضان، أو في ليلة الجمعة أو يومها، أو في يوم عاشوراء، أو في يوم عرفة فأنه يُتَفَاءَلُ له بالخير، وفي ذلك دليل على حُسن الخاتمة.

دعاء حسن الخاتمة: