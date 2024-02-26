دعاء حسن الخاتمة.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا
كتب:
محمد أيمن سالم
02:43 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
حسن الخاتمة- تعبيرية
حسن الخاتمة من أعظم الغايات التي يتمناها كل مسلم، حتى يلقى ربه على عمل صالح يبشره بالجنة، ولم يتفق الأئمة أو يرد في السنة دعاء حسن الخاتمة تحديدًا، ولكن هناك أدعية مجمعة.
وحسن الخاتمة يراد به توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعمل خيرًا في حياته، وأن ييسر له ويوفقه للدوام على العمل الصالح قبل موته حتى يقبضه عليه، إذ لا يبقى للإنسان بعد وفاته إلا إحسان قَدَّمَه في حياته يرجو ثوابه، أو عصيان اجتَرَحَهُ يخشى عقابه.
علامات حسن الخاتمة:
أوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه من مات في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما، أو في أحد الأيام الفاضلة المباركة، كالموت في يوم مِن شهر رمضان، أو في ليلة الجمعة أو يومها، أو في يوم عاشوراء، أو في يوم عرفة فأنه يُتَفَاءَلُ له بالخير، وفي ذلك دليل على حُسن الخاتمة.
دعاء حسن الخاتمة:
- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
- اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.
- اللهم إني أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير أيامي يوم ألقاك.
- اللهم إني أسألك أن توفني على الفطرة، وأن تتوفاني على الإسلام.
- اللهم إني أسألك أن تجعل موتي راحة من كل هم وغم، وأن تجعل حياتي زيادة في كل خير.
- اللهم ارزقني الموت على الإسلام، اللهم ارزقني الموت على الإيمان، اللهم ارزقني الموت على التوبة.
- اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني موتًا كريمًا.
- اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم توفني وأنا ساجد لك.
- اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير أيامي يوم ألقاك.
- اللهم إني أسألك أن تجعل موتي راحة من كل هم وغم، وأن تجعل حياتي زيادة في كل خير.