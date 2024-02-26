أسعار المشروبات في معارض أهلا رمضان.. العرق سوس بـ30 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان، يُقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم المختلفة ومن بينها التمر هندي والسوبيا وغيرها، إذ تزين العصائر موائد الأسر المصرية خلال الشهر الفضيل، وتوفر معارض أهلًا رمضان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، المشروبات الرمضانية المتنوعة بتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار المشروبات في معارض أهلًا رمضان

وحرصت وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة من المشروبات في جميع معارض أهلًا رمضان وبأسعار أقل كثيرًا من مثيلتها في المحلات والهايبرات الكبرى، بتخفيضات وصلت إلى 30% وسط وفرة من المعروض.

- كيلو بودرة سوبيا يبدأ من 92 جنيهًا.

- كيلو كركديه أسواني نحو 200 جنيه.

- كيلو تمر هندي يبدأ من 120 جنيهًا.

- العرق سوس 200 جرام بـ30 جنيهًا.

أنواع المشروبات الرمضانية

وتضم معارض أهلًا رمضان، الكثير من المشروبات المختلفة التي تتباين أسعارها وفقًا للشركات المنتجة والعارضة، كما يلي:

- شربات ورد.

- فراولة.

- كركديه طبيعي.

- شراب تمر هندي طبيعي.

- خروب طبيعي.

- مشروب مشمش مركز.

- نكتار مانجو.

- نكتار جوافة.