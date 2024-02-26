الكيلو بـ170 جنيها.. أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان بالشرقية

تشهد معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، خاصة اللحوم «بلدي طازة، مجمدة، برازيلية» وكذلك الدواجن المجمدة.

تخفيضات اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان

وقال المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، إنه تم طرح كميات من اللحوم في جميع معارض أهلا رمضان، بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان

وأشار الزاهد، إلى أن أسعار اللحوم جاءت في معرض أهلا رمضان على النحو التالي: كيلو لحم طازج بلدي 340 جنيها، كيلو لحم مفروم بلدي طازج 340 جنيها، كيلو لحم مفروم برازيلي مجمد 170 جنيها، كيلو لحم قطع برازيلي مجمد 170 جنيها.

وأضاف: كيلو دواجن برازيلي مجمدة 100 جنيه، كيلو وربع دواجن برازيلي مجمدة 120 جنيها، كيلو كبدة برازيلي مجمدة شرائح بـ 120 جنيها.

نسبة التخفيضات على اللحوم والدواجن

وأوضح، أن أسعار اللحوم جاءت منخفضة عن سعر السوق وذلك بنسبة 19.5% للحوم البلدية الطازجة والمفرومة، وبنسبة 35% للحوم البرازيلي المجمدة المفرومة، و41 % للحوم البرازيلي المجمدة ونسبة 14% الكبدة البرازيلي، وبنسبة 14% للدواجن المجمدة.