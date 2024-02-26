رحلا حزنا على بتر قدميهما.. فادي إبراهيم يكرر مأساة أحمد البدري

مزيج من الألم النفسي والجسدي يمر به الشخص الذي يفقد قدمه وكأن جسده يرفض استكمال الحياة بعد بتر جزء منه، لم يستطيع الفنان فادي إبراهيم استكمال حياته بعد بتر قدمه فدخل في دوامة طويلة من الألم انتهت برحيله صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 67 عاما.

بدأت رحلة مرض فادي إبراهيم في نوفمبر الماضي بعد إصابته بالتهاب في الدم، وتدهورت حالته الصحية بعد ذلك بشكل كبير خاصة مع تعرضه لغرغرينا وصلت إلى العظام ومع مضاعفات مرض السكرى لم يجد الأطباء مفرا من بتر قدمه لتتم العملية في يناير الماضي، ولم يمر أكثر من 30 يوما حتى عاد إبراهيم مرة أخرى إلى العناية المركزة بسبب مضاعفات المرض والعملية ليظل في العناية المركزة لأيام قبل أن تسلم روحه إلى بارئها.

قبل وفاة فادي إبراهيم.. أحمد البدري يفقد حياته بعد بتر قدمه

ومع وفاة فادي إبراهيم تستدعي الذاكرة وفاة المخرج أحمد البدري، الذي رحل في منتصف شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من بتر قدمه بسبب مضاعفات مرض السكري أيضا، حيث عانى قبل وفاته من غرغرينا في القدم اليسرى وبالفعل تم بتر قدمه من قبل الأطباء في معهد ناصر.

دخل أحمد البدري في حالة إغماء وتم نقله إلى العناية المركزة بعد ما أصيب بفيروس في الدم ويعض المشاكل في الرئة التي أثرت بدورها على التنفس، ولكنه لم يصمد سوى أيام ليرحل في 15 ديسمبر الماضي عن عمر يناهز الـ 69 عاما.