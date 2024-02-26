«القابضة للنقل» تحقق 4.218 مليار جنيه صافي ربح عن 2022-2023

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة والشقيقة عن العام المالي 2022-2023، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وعلى تقرير مجلس الإدارة.

وأشادت قيادات الوزارة بالتطور الكبير في مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة والذي تجسد في التقدم الكبير في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح حيث بلغت إجمالى الإيرادات المحققة للشركات «تابعة - شقيقة - قابضة» للعام المالي 2022-2023 نحو 15.890 مليار جنيه بنسبة زيادة 96.1% عن فعلي العام السابق.

بلغ صافي ربح العام المالي 2023-2022 مبلغ 9.640 مليار جنيه

وأوضحت أنّ صافي ربح العام المالي 2022-2023 مبلغ 9.640 مليار جنيه بنسبة زيادة 193.6% عن فعلي العام السابق، وفيما يتعلق بالنتائج المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2022-2023 بلغ إجمالي الايرادات المحققة للعام المالي 2022-2023 نحو 4.791 مليار جنيه بنسبة زيادة 223.7% عن فعلي العام السابق وبلغ صافي ربح العام المالي 2022-2023 مبلغ 4.218 مليار جنيه بنسبة زيادة 255.9% عن فعلي العام السابق.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على ضرورة المحافظة على أراضي الشركة والاستغلال الاستثماري الأمثل لها وكذلك دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة والأتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح للشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لخطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة.

الحافز لمن يستحق

وأشارت إلى أنّ الحافز لمن يستحق وأنّه على الجميع بذل الجهود لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وشهد الاجتماع استعراض مساهمة الشركة القابضة في شركات جديدة وهي «اكتا للنقل الجماعي - قناة السويس لتنمية المواني المصرية - المصرية للمناطق اللوجستية - ميناء جرجوب البحري - ميناء برنيس - شركة المصرية للأتوبيس الترددى تحت التأسيس».