تعليمات مهمة من «النقل» بشأن تنفيذ مشروعات تطوير ميناء دمياط البحري

أصدرت وزارة النقل، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن تنفيذ المشروعات بميناء دمياط البحري، كمحطة الحاويات تحيا مصر 1 ومحطة تداول الحبوب والغلال وإنشاء حاجز أمواج غربي، فضلًا عن وصلة سكة حديد، في إطار أعمال تطوير الميناء بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

تعليمات مهمة من «النقل»

جاءت التعليمات وفي تقرير لوزارة النقل كالآتي:

- ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات.

- الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع.

- الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع المواني البحرية.

- ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي للمواني المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية.

- زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.

- الاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالمواني.

- استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنه من الأراضي داخل الميناء.

- ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها.

- الجاهزية والكفاءة لمعدات الميناء ولسير العمل.

- تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات.

- اتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.

- إزالة كافة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد طنطا /المنصورة/دمياط وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.