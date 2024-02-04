خطوات استخراج جواز سفر مستعجل.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

يحتاج الكثير من المواطنين الحصول على أوراق مستعجلة من إجل إتمام سفر أو التقديم في عمل أو درسة اقترب انتهاء موعد التقديم فيها، ويمكن للمواطنين الحصول على تلك الأوراق المستعجلة في أي وقت من خلال الخدمات الإلكترونية أو العادية، وفي هذا الصدد نستعرض خطوات استخراج جواز سفر مستعجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

حددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل

- صورة بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاما.

- بالنسبة للطلبة شهادة القيد الدراسي بالمرحلة التعليمية المقيد بها.

- شهادة الموقف من التجنيد وعدد 2 صورة للشباب.

- بالنسبة للسيدة المتزوجة «قسيمة زواج - 2 صورة - إثبات اسم الزوج في جواز السفر».

- بالنسبة للأطفال «أصل بطاقة الرقم القومي للأب - 2 صورة».

- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل

وحددت زارة الداخلية رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة بـ 505 جنيهات، وفقا لما هو منشور في الجريدة الرسمية، وهي رسوم شاملة التكلفة والطباعة والعلامات التأمينية والإصدار، أما بالنسبة لرسوم استخراج جواز سفر بدل تالف أو فاقد تبلغ 755 جنيهًا.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

يمكن استخراج جواز سفر مستعجل من خلال تقديم طلب باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنــــا.

- اضغط على دليل الخدمات.

- اضغط على أيقونة الهجرة والجنسية.

- الضغط على أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- ملء البيانات المطلوبة.

- إرفاق الأوراق المطلوبة.

- دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عبر أي من طرق الدفع أونلاين.

- اضغط على حفظ.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر.