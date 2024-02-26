بـ«جواز سفر مصري».. 16 دولة حول العالم يمكن دخولها بدون تأشيرة
كتب:
ندى قطب
08:29 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
17 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة بجواز سفر مصري
هل أنت من محبي السفر الذين يبحثون عن مغامرات جديدة دون عناء استخراج التأشيرات؟.. إذا كنت واحدا منهم، فما أكثر الفرص التي تتيح الدخول إلى عدد من البلاد بجواز السفر المصري لكن دون تأشيرة، أو الحاجة إلى الانتظار الطويل في سفارات الدول الأجنبية، من أجل استكمال الأوراق المطلوبة.. فما الدول التي تتيح للمصريين دخولها دون تأشيرة؟
16 دولة تتيح للمصريين فرصة دخولها دون تأشيرة
يتمتع حاملو جواز السفر المصري، بإمكانية السفر إلى دول عدة حول العالم، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، ما يفتح آفاقًا واسعة للسياحة والاستكشاف، وخاصة لمحبي السفر، الذين يصنعون محتوى مرئي يسردون خلاله تفاصيل رحلتهم وثقافة، كل بلد وأبرز العادات والتقاليد بها وغيرها من التفاصيل، بحسب مؤشر «باسبور إندكس».
تأتي سانت فينسنت والجرينادين، ضمن قائمة طويلة تضم عددا من البلاد، يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة، إذ تقع تلك الدولة في أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى، وتحديدًا في الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد، وتشتهر فينسنت والجرينادين بشواطئها الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية الشهيرة لمحبي الاستجمام والأنشطة المائية.
سانت كيتس ونيفس تأتي أيضًا ضمن القائمة، إذ تقع في جزر ليوارد، كدولة اتحادية تتكون من جزيرتين فقط من جزر الهند الغربية، وتعتبر من أصغر الدول ذات السيادة في الأمريكتين، على الصعيدين المساحة وعدد السكان.
رواندا أيضًا في قائمة الدول الطويلة التي يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة، والتي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تستخدم نوع نادر من الحيوانات المهددة بالانقراض في التسويق لسياحة البلد، إذ تشتهر بكونها موطنًا للغوريلا الجبلية.
16 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة.. للمصريين
- بربادوس لمدة 90 يومًا فقط.
- بنين لمدة 90 يومًا فقط.
- دومينيكا لمدة 21 يومًا فقط.
- جامبيا لمدة 90 يومًا فقط.
- غينيا بدون وقت محدد.
- هايتي لمدة 90 يومًا فقط.
- هنوج كونج لمدة 90 يومًا فقط.
- الأردن لمدة 30 يومًا فقط.
- كيريباتي لمدة 90 يومًا فقط.
- ماكاو لمدة 90 يومًا فقط.
- ماليزيا لمدة 90 يومًا فقط.
- موريشيوس لمدة 90 يومًا فقط.
- ميكرونيسيا لمدة 30 يومًأ فقط.
- سانت فينسنت والجرينادين بدون مدة محددة.
- رواندا 30 يومًا فقط.
- سانت كيتس أند نيفيس 90 يومًا فقط.