بـ«جواز سفر مصري».. 16 دولة حول العالم يمكن دخولها بدون تأشيرة

هل أنت من محبي السفر الذين يبحثون عن مغامرات جديدة دون عناء استخراج التأشيرات؟.. إذا كنت واحدا منهم، فما أكثر الفرص التي تتيح الدخول إلى عدد من البلاد بجواز السفر المصري لكن دون تأشيرة، أو الحاجة إلى الانتظار الطويل في سفارات الدول الأجنبية، من أجل استكمال الأوراق المطلوبة.. فما الدول التي تتيح للمصريين دخولها دون تأشيرة؟

16 دولة تتيح للمصريين فرصة دخولها دون تأشيرة

يتمتع حاملو جواز السفر المصري، بإمكانية السفر إلى دول عدة حول العالم، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، ما يفتح آفاقًا واسعة للسياحة والاستكشاف، وخاصة لمحبي السفر، الذين يصنعون محتوى مرئي يسردون خلاله تفاصيل رحلتهم وثقافة، كل بلد وأبرز العادات والتقاليد بها وغيرها من التفاصيل، بحسب مؤشر «باسبور إندكس».

تأتي سانت فينسنت والجرينادين، ضمن قائمة طويلة تضم عددا من البلاد، يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة، إذ تقع تلك الدولة في أرخبيل جزر الأنتيل الصغرى، وتحديدًا في الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد، وتشتهر فينسنت والجرينادين بشواطئها الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية الشهيرة لمحبي الاستجمام والأنشطة المائية.

سانت كيتس ونيفس تأتي أيضًا ضمن القائمة، إذ تقع في جزر ليوارد، كدولة اتحادية تتكون من جزيرتين فقط من جزر الهند الغربية، وتعتبر من أصغر الدول ذات السيادة في الأمريكتين، على الصعيدين المساحة وعدد السكان.

رواندا أيضًا في قائمة الدول الطويلة التي يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة، والتي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تستخدم نوع نادر من الحيوانات المهددة بالانقراض في التسويق لسياحة البلد، إذ تشتهر بكونها موطنًا للغوريلا الجبلية.

16 دولة يمكن دخولها بدون تأشيرة.. للمصريين