تفاصيل إطلاق «كميت» أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة.. يتحدث بالعامية

قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي إنَّ المساعدة الذكية «كميت» هو عبارة عن نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ جرى تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ونفذه مجموعة من الشباب لديهم الطموح والقدرة، ويهدف لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها لتقديم خدمات أفضل

وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten» الفضائية أنَّ التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها لتقديم خدمات أفضل وهو خطوة أولى لتعميم الفكرة على كل القطاعات الخاصة بالدولة، كما أن التطبيق تم اختباره على أكثر من منصة إلكترونية.

التطبيق قادر على مواجهة تطورات العصر

وأوضح استشاري التحول الرقمي أنَّ التطبيق يتعامل مع اللغة العامية ولا يحتاج اللغة العربية الفصحى، كما أنه قادر على مواجهة تطورات العصر والرد على كل الاستفسارات والمساهمة في تقديم الحلول السريعة المنقحة.