إمساكية رمضان 2024 في الأقصر.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، تفاصيل موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم ضمن إمساكية رمضان 2024 الأقصر، إذ تضمنت مواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر، إضافة إلى موعد أذان المغرب، ووقت الإمساك، وذلك لكي يتسنى لأهالي المحافظة معرفة كل المواقيت خلال أيام الصوم بسهولة ويسر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل إمساكية رمضان 2024 الأقصر، وتفاصيل موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم.

إمساكية رمضان 2024 الأقصر

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الأقصر، فإنّ موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان تكون كالآتي:

موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

ووفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإنّ موعد رمضان في سنة 2024 يحل يوم الإثنين 11 مارس المقبل.

كم ساعة صيام رمضان 2024؟

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الأقصر، يصل عدد ساعات الصوم في أول أيام شهر رمضان 2024 لنحو 13:37 ساعة حسب التوقيت المحلي لمدينة الأقصر.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالأقصر

ويكون موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بأول أيام الصوم في تمام الساعة 5:57 مساءً بحسب التوقيت المحلي لمدينة الأقصر.

إمساكية رمضان 2024 مصر

ويمكن معرفة إمساكية رمضان 2024 مصر من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تضم نحو 78 مدينة ومحافظة من خلال الضغط «هنا» وتحديد المحافظة أو المدينة التي يرغب في معرفة الإمساكية الخاصة بها، كما يمكن من خلال نفس الرابط تحميل إمساكية رمضان 2024 PDF.

ما هو وقت الإفطار في رمضان؟

ويحل وقت الإفطار في رمضان 2024 بأول أيام الصيام بمحافظة الأقصر عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 5:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

وتأتي مواقيت الصلاة في رمضان 2024 خلال أول أيام الصوم، كالآتي:

- موعد أذان الفجر في رمضان 2024 الأقصر.. 4:40 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في رمضان 2024 الأقصر.. 11:59 ظهرًا.

- موعد أذان العصر في رمضان 2024 الأقصر.. 3:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء في رمضان 2024 الأقصر.. 7:11 مساءً.

كما يحين موعد الإمساك في أول أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 4:20 فجرًا، فيما يكون موعد الشروق في تمام الساعة 6:02 صباحًا.