لجنة لاختيار 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين في الغربية

ترأس اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة القيادات التعليمية لاختيار الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 معلم من شباب المعلمين بالغربية، بعضوية الدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، و خالد حمدان، وكيل المديرية، و عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، بشأن إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس.

تطوير منظومة التعليم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية، والتي يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات.

مقابلات شخصية مع 45 معلما

الجدير بالذكر، أنه تم مقابلة 45 معلما من شاغلي وظيفة وكيل مدرسة بالغربية، للمشاركة في المبادرة الرئاسية لاختيار 1000معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مديري مدارس، وسيتم اختيار أفضل العناصر لتمثيل الغربية في المبادرة الرئاسية.