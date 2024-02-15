خبير تربوي: مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة تستهدف تمكين الشباب المتميزين

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الدولة من خلال ن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، تعمل على تعيين شباب متميزين في هذا المنصب، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

تعيين 350 مدير مدرسة من الشباب نوفمر الماضي

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه رغم التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تهتم بتطوير عناصر العملية التعليمية، مشيرا إلى تعيين 350 مدير مدرسة من الشباب استلموا عملهم في نوفمبر الماضي، والدفعة الثانية سيتم تعيين 325 مديرا فيها، ويظل باب التقديم مفتوحا حتى 27 فبراير الجاري.

التعيين في المبادرة متوازن بين عنصري الرجال والنساء

وأكد تامر شوقي أن هذه المبادرة تغطي كل الإدارات التعليمية في كل أنحاء الجمهورية، وهناك توازن بين عنصري الرجال والنساء في التعيين، كما يتم اختيار الشباب من 35 إلى 40 سنة، ويجب أن تتوفر فيهم اللياقة الصحية والبدنية والذهنية، وأن يكونوا قد شغلوا منصب وكيل المدرسة، ويكون لديهم فكر لتطوير الإدارة باستخدام الأساليب الحديثة.