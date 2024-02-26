إمساكية رمضان 2024 في جنوب سيناء.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

تستعد آلاف الأسر لاستقبال أيام الصوم التي تحل علينا بعد أيام، وبحسب إمساكية رمضان 2024 جنوب سيناء، فإنّ الشهر يحل علينا في الثلث الأول من شهر مارس المُقبل، كما كشفت الإمساكية موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام في المدينة السياحية العالمية التي تجذب آلاف السياح من مختلف دول العالم لما لها من مميزات وطبيعة خاصة في الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل إمساكية رمضان 2024 جنوب سيناء وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم طوال أيام شهر الصيام، فضلًا عن إمساكية رمضان 2024 في كاترين، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، وأبو زنيمة، ورأس سدر، والطور.

إمساكية رمضان 2024 نويبع

ويحل موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم وفقًا لإمساكية رمضان 2024 نويبع كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 كاترين

وتضمنت إمساكية رمضان 2024 كاترين موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم والتي تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 طابا

وفيما يخص موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 طابا فإنّها تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ

وبحسب إمساكية رمضان 2024 شرم الشيخ فإنّ موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 دهب

وتكشف إمساكية رمضان 2024 دهب موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 رأس سدر

وتوضح إمساكية رمضان 2024 رأس سدر، موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الطور

وتذكر إمساكية رمضان 2024 الطور موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم والتي تكون كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 أبو زنيمة

وأخيرًا فإنّ إمساكية رمضان 2024 أبو زنيمة تبين موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم طوال شهر الصيام كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 مصر

وتكشف الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 مصر لكافة المدن والمحافظات وذلك من «هنا».

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

وبيّنّ معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، في بيان له، توقعات موعد شهر رمضان 2024 في مصر، إذ من المقرر أن يوافق أول أيام شهر الصيام 11 مارس 2024، ويتم تأكيد هذا الموعد باستطلاع هلال شهر شوال.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 بمحافظة جنوب سيناء بأول أيام شهر الصيام كالآتي:

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 نويبع.. 13:38 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 كاترين.. 13:38 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 طابا.. 13:38 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 شرم الشيخ.. 13:37 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 دهب.. 13:37 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 رأس سدر.. 13:38 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 الطور.. 13:38 ساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 أبو زنيمة.. 13:38.