حملة موسعة لضبط تجار المخدرات في الأقصر والجيزة والدقهلية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر، والجيزة، والدقهلية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الأقصر

وضبط عنصران إجراميان لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهما 2.500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، 3 كيلوجرامات بانجو، وكمية من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش وطلقة، وسيارة نقل.

مديرية أمن الجيزة

وضبط أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط 4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبحوزتهم كيلوجرام حشيش - 9 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقيتي خرطوش وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,4 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.