هل اعتزل ويجز الفن؟.. مصدر مقرب يكشف حقيقة اختفائه المفاجئ

يغيب مطرب الراب ويجز عن الساحة الفنية والغنائية منذ فترة كبيرة، وبدأ بعض رواد السوشيال ميديا في التساؤل عن سبب ذلك، كما توقع العديد من متابعيه أنه اعتزال الفن نهائيًا.

سبب غياب ويجز عن الساحة الفنية

وتواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب من ويجز، والذي نفى اعتزاله الفن، موضحًا أن سبب غيابه عن الساحة الفنية حزنه على أهالي فلسطين، لأنه طوال الوقت مشغول بمتابعة أخبارهم.

ويجز يحذف تطيبق «فيسبوك»

وكان مطرب الراب ويجز، أعلن منذ فترة طويلة أنَّه حذف تطيبق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب دعم الشركة المالكة للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك من منطلق دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رسالة صغيرة، نشرها عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب ويجز: «لقد قمت للتو بحذف فيسبوك وMASSENGER أشعر بالخجل من أنني استخدم Instagram وأدر إيرادات لتعريف الشركة التي تتستر على الإبادة الجماعية، في انتظار منصة تتبع الحرية لنا للتحدث دون أن نسكت، الجميع سئموا من هراءهم على أي حال».