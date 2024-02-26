أماكن ومواعيد انقطاع المياه في القليوبية غدا للصيانة.. 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه غدا لمدة 5 ساعات، وذلك في مختلف المراكز والمناطق، بسبب إجراء بعض الأعمال، ويستمر القطع من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء.

قطع المياه غدا لمدة 5 ساعات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى ضعف المياه، غداً الثلاثاء، عن قرى مركزي طلخا ونبروه بالكامل لمدة 5 ساعات

وأكدت الشركة، أن قطع المياه غدا يرجع إلى قيام الشركة بأعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا بخط السحب لطلمبة المرشحة.

تدبير الاحتياجات اللازمة خلال فترة الانقطاع

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، وفي حالة أي طوارئ التواصل مع اقرب فرع لشركة مياه الشرب في طلخا ونبروه