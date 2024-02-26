رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى.. و«الأرصاد»: ارتدوا الكمامات

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من تعرض مناطق من محافظة القاهرة الكبري خلال الساعات المقبلة إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

رياح مثيرة للرمال على القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أن الطرق السريعة والمفتوحة والمدن الجديد ستكون الكثير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة، وتبلغ سرعات الرياح على القاهرة بنحو 32 كيلومترا فى الساعة، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.

سرعات الرياح على السواحل تصل لـ36 كيلومترا في الساعة

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون أكثر قوة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، إذ تصل سرعتها إلى 36 كيلومترا في الساعة، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والصحراوية.

وحذرت الأرصاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والحساسية من نشاط الرياح خلال الساعات المقبلة، إذ يجب ارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل.

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