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«الداخلية»: ضبط شخص لاتهامه بسرقة فتاة بالإكراه في الشروق

كتب:

محمد بركات
12:45 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لتعديه على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالي منها في منطقة الشروق.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض وفي حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

وقالت الفتاة، إنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى) من والدها، بتحريض من (صديقها - مقيم دائرة القسم) وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها، وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها.

 

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