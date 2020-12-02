اعترافات فتاة "اللايف الفاضح" في الشروق: "بزود نسب المشاهدة"

قررت النيابة العامة حبس فتاة ثلاثينية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى جنسي فاضح على منصات التواصل الاجتماعي.

وبينت التحقيقات أن المتهمة استغلت حسابها على موقع "فيس بوك" في الدعوة إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب معها نظير مبالغ مالية، في بث مباشر مدته 4 دقائق.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة ظهرت أمام متابعيها بملابس فاضحة تظهر مفاتنها وكانت تحمل في يديها أدوات جنسية تشرح كيفية استخدامها، ودعت متابعيها الشباب لممارسة الجنس معها نظير مبالغ مالية، ولقى هذا الفيديو رواجًا كبيرًا بين الشباب.

وأوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من القبض على المتهمة بعد ساعات من البث المباشر، الذي أسهم في تحديد مكان المتهمة من خلال التقنيات الحديثة، وإلقاء القبض عليها داخل منزلها في الشروق.

وجرى اقتياد المتهمة إلى قسم شرطة الشروق، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

"عملت كده عشان بدور على نسبة مشاهدة كبيرة بالملايين وحقق مكاسب مالية من يوتيوب، بس للأسف الشرطة قبضت عليا في نفس اليوم"، بهذه الكلمات اعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بما بدر منها.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء التلفزيون لفحص الفيديوهات، وإعداد تقريرًا وموافاتها بنتائجه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث الآداب بإنشاء إحدى الفتيات العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات ببث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطها وتبين إنها (دون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الآثم وضُبط بحوزتها هاتف محمول - إسطوانة مدمجة "CD" محمل عليها مجموعة من الفيديوهات تؤكد نشاطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.