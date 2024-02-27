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السكة الحديد تكشف مواعيد قطار رقم 556 «تحيا مصر» بخط «طنطا - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
03:03 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 556 «تحيا مصر» بخط «طنطا - القاهرة»، موضحة أن القطار يتحرك من محطة منوف الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى محطة كفر السنابسة الساعة 7:49 مساءً، ويتحرك منها الساعة 7:50 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة كمشوش الساعة 7:54 مساءً وتحطر منها الساعة 7:55 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة شما الساعة 7:59 مساءً ويتحرك منها القطار الساعة 8:00 مساءً.

مواعيد القطار بالتفصيل 

يصل القطار إلى محطة رملة الأنجب الساعة 8:04 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:05 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة جامع بدر الساعة 8:07 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:08 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة سمادون الساعة 8:12 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:18 مساءً.

ثم يصل القطار إلى محطة أشمون الساعة 8:22 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:24 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة محلة سبك الساعة 8:30 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:31 مساءً، ويصل القطار إلى محطة الحلواصي الساعة 8:35 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:36 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة الحلواصي البلد الساعة 8:39 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:40 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة شطانوف الساعة 8:42 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:44 مساءً.

محطات وقوف القطار 

ثم يصل القطار إلى محطة كفر صراوة الساعة 8:47 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:48 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة دروة الساعة 8:51 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:56 مساءً، ويصل القطار إلى محطة القناطر الخيرية الساعة 9:05 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:07 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة شلقان الساعة 9:12 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:15 مساءً.

ويصل القطار إلى محطة قليوب البلد الساعة 9:19 مساءً ثم يتحرك منها الساعة 9:20 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة قليوب الساعة 9:23 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:25 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 9:34 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:40 مساءً ثم يصل القطار الساعة 9:55 مساءً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.