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إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمهندسين خلال ساعات

كتب:

سهيلة هاني
01:15 م | الأحد 25 فبراير 2024
خلال انتخابات المهندسين أمس

خلال انتخابات المهندسين أمس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، أنّه يتم إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة لعام 2024 في مقر النقابة بوسط البلد الساعة الثانية ظهرا، في مؤتمر صحفي لكشف نتيجة الانتخابات التي أُجريت أمس في استاد القاهرة.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وأعلن المهندس ضياء الكيكي، رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، أنّ عدد الذين شاركوا بالتصويت في انتخابات التجديد النصفي وصل إلى 2500 مهندس من إجمالي 230 ألف عضو لهم حق التصويت في النقابة الفرعية.

وأكد أنّ تلك هي النسب المعتادة في التجديد النصفي خاصة الذي لا يتضمن الاقتراع على مقعد النقيب العام، كما أنّ نسب المشاركة لم تختلف كثيرا هذه المرة، إذ يقدر الفرق بينهما نحو من 10 إلى 15%.

وكانت انتخابات التجديد النصفي للنقابة انطلقت صباح أمس على مستوى محافظات الجمهورية، بعد توجيه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الدعوة للجمعية العمومية للمشاركة الفعالة في الانتخابات.

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