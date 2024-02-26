أماكن ومواعيد فصل الكهرباء في مركز بيلا الخميس المقبل.. 3 ساعات

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات كهرباء بيلا، يوم الخميس المُقبل، الموافق 29 فبراير الجاري، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، ولمدة 3 ساعات، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

فصل التيار الكهربائي عن 8 أحياء وقرى ببيلا

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الاثنين، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي «أحياء المحكمة، ومركز الشرطة، والاستاد، والمخبز الآلي» بمدينة بيلا، وقرى «إبشان، والحوة، وأبو بدوي، والعلامية» وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لفصل التيار الكهربائي

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا يتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المُعلنة المذكورة، وأنّه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.