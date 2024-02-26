محافظ الأقصر يبحث شكاوى ومطالب المواطنين في لقاء مفتوح

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا مفتوحًا مع المواطنين اليوم الاثنين في مقر ديوان عام المحافظة بحضور عدد من أهالي الأقصر ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات بالمحافظة.

محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين

وخلال اللقاء، ناقش المستشار مصطفى ألهم جميع الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وأكد المحافظ على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في جميع القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ الأقصر إلى استكمال فحص جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتقديم الحقوق المستحقة للجميع مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

بدء أعمال رصف شوارع مدينة إسنا

من جهة أخرى، أعلن هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، عن بدء عمليات الرصف في شوارع المدينة. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل مناطق مختلفة مثل شرق ترعة أصفون وتفرعها، وجسر السيالة، وجنوب امتداد جسر السيالة، ومنطقة التأمينات، ومحكمة إسنا.

وتشهد شوارع الأقصر وإسنا تجميلًا وتطويرًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى استكمال رصف الطريق الزراعي الغربي السريع بطول 8 كيلومترات، بدءًا من قرية العضايمة وصولاً إلى كمين السباعية.

واستقبل مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نجوين هوي دونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.