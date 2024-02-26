الرؤساء التنفيذيون للمطارات الإفريقية يناقشون سبل تحقيق الاستدامة

قالت الشركة المصرية القابضة للمطارات، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إنّ جلسات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات- إقليم إفريقيا، تناولت الأهمية الإستراتيجية للمطارات كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضافت أنّ الرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية ناقشوا خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، دور المطارات في تحقيق الاستدامة في مواجهة التحديات، التي تواجه صناعة النقل الجوي والفرص المتاحة وكذا التمويل، والبنية التحتية، وبناء القدرات والتكامل الاجتماعي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

معالجة مخاطر الأمن والسلامة

وتابعت الشركة، في بيان، أن الجلسة الثانية من مؤتمر المجلس الدولي للمطارات ناقشت آليات معالجة مخاطر الأمن والسلامة الراهنة، مع المضي نحو مستقبل مستدام للمطارات الإفريقية، مشيرة إلى أن النقاش تطرق إلى التحديات القائمة أمام المطارات الإفريقية، وكيفية التوفيق بين السلامة والأمن والاستدامة، وأولويات الاستثمار لمستقبل الطيران في إفريقيا.

المشاركون بالجلسة الأولى من المؤتمر

وأشارت الشركة إلى أن الجلسة الأولى من المؤتمر، شارك بها كل من المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، والملاحة الجوية ولويس فيليب دي أوليفيرا، رئيس المجلس العالمي للمطارات، وجون لويس مولوت، المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية والأرصاد (الكوتييفوار)، وهنري أويجيا، المدير الإداري لهيئة المطارات في كينيا، وموبيبي، موبوفو العضو المنتدب التنفيذي لشركة المطارات (جنوب إفريقيا).