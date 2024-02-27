أسهل طريقة لعمل «الفراخ المقرمشة» للشيف الشربيني.. «موفرة وزي الجاهزة»

يقبل كثيرون على تناول الفراخ المقرمشة، التي تشتهر المطاعم بتقديمها، الأمر الذي يدفع ربات البيةت إلى تجربة تحضيرها داخل المنزل، على طريقة الشيف الشربيني، عبر اتباع هذه الوصفة، التي يمكن تناولها في التقرير التالي.

وصفة الفراخ المقرمشة للشيف الشربيني

يتطلب تحضير الفراخ المقرمشة داخل المنزل، العديد من المكونات التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير الفراخ المقرمشة مثل الجاهزة تمامًا، على طريقة الشيف الشربيني، ويمكن تناولها فيما يلي:

مقادير الفراخ المقرمشة

- دبابيس دجاج.

- صدور دجاج.

- أجنحة دجاج.

- ثوم.

- ليمون.

- دقيق بيض.

- لبن.

- دقيق سيمولينا.

- نشا.

- جبنة بارميزان.

- كورن فليكس.

- كمون.

- بهارات.

- بودرة ثوم.

- بودرة بصل.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زبادي.

- بقدونس.

- روزماري.

- جزر.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة للشيف الشربيني

- يوضع الماء في حلة على النار.

- يضاف إليها الروزماري والملح والفلفل ومكعب مرقة وبصل وجزرة مقطعين شرائح، ورشة ثوم وبصل بودر وبهارات وكمون.

- تفتح دبابيس الدجاج بالسكين ثم توضع على النار مع التوابل وتترك لتغلي غلوتين

- يخلط الدقيق مع دقيق السيمولينا والنشا مع بهارات وملح وفلفل ويتم تقليبه جيدًا.

- يضاف ذلك الخليط إلى دبابيس الدجاج.

- يخلط البيض باللبن جيدا ويضافا إلى الدجاج ويقلب جيدا.

- يضاف الكورن فليكس وكل البهارات والملح والفلفل.

- توع دبابيس الدجاج في الكورن فليكس وتقلى في الزيت.

- بمجرد أن تصل إلى اللون الذهبي يمكن اخراجها من الزيت بعد إتمام نضجها.

وصفة آخرى للفراخ المقرمشة

يمكن تحضير الفراخ المقرمشة بالاعتماد على بعض المقادير منها:

- كيلو صدور دجاج مقطعة إلى أصابع.

- كوب دقيق.

- 2 بيضة.

- 2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة.

- نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر.

- كوب كورن فليكس.

- ملعقة صغيرة بابريكا.

- نصف كوب لبن رائب.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة

- نتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم نضعه جانباً لمدة 30 دقيقة.

- في وعاء، ضعي البيض واللبن والملح والفلفل الأسود وقلب جيدا.

- في طبق آخر ضعي كورن فليكس والثوم والبابريكا وقلب جيدًا.

- تغمس الدجاج في الدقيق ثم البيض والكورن فليكس.

- يقلى الدجاج في زيت غزير ومغلي حتى تصبح ذهبية.

- يوضع الدجاج في طبق التقديم.

- يضاف إليه الجبن الشيدر ويتم تقديمها مع الكاتشب وصلصة جبن الشيدر ويفضل تقديمه ساخنًا.