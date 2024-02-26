موهبة كبيرة تمتعت بها منى زاهر أصغر بنات الفنان أحمد زاهر، والتي تقدم دورًا مختلفًا ومميزًا، في مسلسل إمبراطورية ميم، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، لتؤدي منى زاهر دور البنت الصغرى لـ«مختار أبو المجد» في مسلسل إمبراطورية، ليكن ذلك ليس العمل الأول لها، لذا يقدم موقع «السينما» بعض المعلومات عنها في التقرير التالي..

منى زاهر أصغر بنات «مختار أبو المجد» في إمبراطورية ميم.. ليس العمل الأول

قدم موقع «السينما» بعض المعلومات عن منى زاهر، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

- منى أحمد زاهر.

- ممثلة مصرية.

- شاركت في طفولتها في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل ليه لأ عام 2021.

- برنامج خلاويص عام 2021.

- ابنة الفنان أحمد زاهر وشقيقة كل من ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر.

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور قصة مسلسل إمبراطورية ميم حول رجل يفني العمر من أجل أبنائه الستة، ويدعى هذا الأب محمد مرسي، وأسماء أبنائه تبدأ كلها بحرف الميم ليكون إمبراطورية، بأسرته التي تعد جزءًا من كيانه، ويفاجأ بعد 25 عامًا من تربيتهم أنهم يريدون الخروج عن ثوب القيود الذي يضعهم فيه، إذ يواجهون عدم توافق الرغبات بسبب الحلقة المفقودة بين الجيلين، وتستمر الأحداث حتى يدعو الكاتب إلى تأسيس علاقة أسرية قائمة على الحب والحرية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

العمل بطولة كل من النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبدالعزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.