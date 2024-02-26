كيف يمكن للمصريين أداء عمرة رمضان بتكلفة 28 ألف جنيه فقط؟

على الرغم من منع القانون المصري لشركات السياحة من تنظيم برنامج «عمرة الترانزيت» بشكل عام، إلا أنه يمكن للمواطنين المصريين أداء العمرة خلال شهر رمضان من خلال هذا البرنامج، خاصة الراغبين في إنجازها بأقل مدة وبأرخص سعر.

كيف تحجز برنامج عمرة الترانزيت؟

قال مصدر بشركات السياحة لـ«الوطن» إنّ المملكة العربية السعودية، أتاحت للمواطنين المصريين الحصول على تأشيرة مرور، خلال حجز رحلات من شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران فلاي ناس، بشرط أن يبدأ خط سير تلك الرحلات من القاهرة إلى وجهة ثانية، وأن تكون المملكة العربية السعودية، محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة.

أضاف المصدر: «يحصل المواطن المصري من إحدى شركتي الطيران على تأشيرة مرور للسعودية، تسمح له بالمكوث في المملكة العربية السعودية لمدة 96 ساعة كترانزيت، مما يسمح له بأداء مناسك العمرة قبل استئناف رحلته إلى الدولة المسافر إليها، ويطلق على هذا البرنامج اسم برنامج عمرة الترانزيت.

سعر برنامج عمرة الترانزيت

أوضح المصدر أن سعر برنامج عمرة الترانزيت خلال رمضان يبدأ من 28 ألف جنيه، ومدة البرنامج 4 ليالي، يقيم خلالها المعتمر 3 ليالي في مكة وليلة واحدة في المدينة المنورة في فنادق 3 نجوم.